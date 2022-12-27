Пищали, кричали и возмущались: сыновья-близнецы Юлии Ефременковой устроили бунт на фотосессии, а она сняла все на видео

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе со своим избранником Мондезиром устроили новогоднюю семейную фотосессию.

Юлия Ефременкова позировала с Мондезиром и сыновьями-близнецами. И если молодым родителям фотосессия доставила удовольствие, то грудные младенцы отказывались улыбаться фотографу. Дети устроили настоящий бунт. Они плакали, кричали и высказывали свое возмущение процессом.

Юлия Ефременкова утихомирить сыновей не смогла. Эту миссию на себя взяла девушка-фотограф. А Ефременкова сняла процесс на видео.

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