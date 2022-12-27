«Очень тонкий процесс»: Соколовский рассказал, когда покажет лицо своего малыша-сына

Музыкант Влад Соколовский воспитывает сына от певицы Ангелины Сурковой. Малышу Дэвиду 9 месяцев. Сегодня артист объявил, что практически готов познакомить мальчика с аудиторией.
У певца двое детей. Первой его супругой была Рита Дакота, в этом браке родилась дочь Мия. В прошлом году Соколовский начал встречаться с финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой. В марте у пары появился сын, которого назвали Дэвидом. В личном блоге знаменитость часто поднимает тему детей.
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Сегодня Влад пообщался со своими поклонниками. Их интересовали творческие планы певца, а также его дети. Соколовский рассказал, когда они с Ангелиной планируют показать лицо малыша.
«Чувствую, что это произойдет совсем скоро! Речь не об интриге для публики. Тут чисто про наше внутрисемейное ощущение этого момента. Это очень тонкий процесс) Но я прям уже ощущаю, что вот-вот!», - разоткровенничался артист.
Влад Соколовский со своей семьей. Фото: соцсети
Невеста Влада и он сам стараются быть хорошими родителями. На днях Ангелина признавалась, что планирует кормить Дэвида грудью до двух лет. По ее словам, малыш получит все необходимые микроэлементы для хорошего иммунитета.