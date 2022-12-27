«Никакого стыда! Гостей так собралась встречать?»: Бузова в кожаном лифе с бахромой блеснула сокровенным в ЦУМе

За несколько дней до Нового года Бузова решила закупить подарки. В этом году она решила позвать гостей к себе домой. Телеведущая решила и себя побаловать в ЦУМе. Она решила примерить не только платья. Ольга покрасовалась в мини-юбке и кожаном лифе с бахромой. Она засветила свою грудь, которая едва не выпала из бостгальтера.

«Гостей позвала, а наряд еще не выбрала», — посетовала звезда.

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