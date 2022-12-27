«Никакого стыда! Гостей так собралась встречать?»: Бузова в кожаном лифе с бахромой блеснула сокровенным в ЦУМе

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене и продолжает вести телепередачи. Артистка уже заработала целое состояние. Недавно она переехала в новую квартиру, где завершился ремонт. Блондинка мечтает о семье и детях. Она все выбирает смелые наряды, чтобы привлекать мужское внимание.
За несколько дней до Нового года Бузова решила закупить подарки. В этом году она решила позвать гостей к себе домой. Телеведущая решила и себя побаловать в ЦУМе. Она решила примерить не только платья. Ольга покрасовалась в мини-юбке и кожаном лифе с бахромой. Она засветила свою грудь, которая едва не выпала из бостгальтера.
«Гостей позвала, а наряд еще не выбрала», — посетовала звезда.
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Поклонники удивились такому выбору. Многие подвергли критике Ольгу.
«Ну, наряд очень откровенный», «Для Нового года как-то не празднично», «Ну все все видели уже, может, платье лучше?», «Грудь у вас убегает», «Никто не удивился», «Никакого стыда! Гостей так собралась встречать?», «Для сцены больше подходит», «Ой, ну что с ней делать?» — стали писать в Сети.