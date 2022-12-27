«Благодарна вам - преданной аудитории»: уехавшая из России Орбакайте прервала молчание, обратившись к поклонникам

Певица и актриса Кристина Орбакайте, некоторое время назад покинувшая Россию и воссоединившаяся с мужем и дочкой в США, впервые за долгое время сделала признание.

Кристина Орбакайте заговорила о своей работе в популярном проекте — продолжении сериала «Тест на беременность», где она сыграла одну из главных ролей.

Кристина Орбакайте поблагодарила поклонников за внимание к ее героине.

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