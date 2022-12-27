«Благодарна вам - преданной аудитории»: уехавшая из России Орбакайте прервала молчание, обратившись к поклонникам

Певица и актриса Кристина Орбакайте, некоторое время назад покинувшая Россию и воссоединившаяся с мужем и дочкой в США, впервые за долгое время сделала признание.
Кристина Орбакайте заговорила о своей работе в популярном проекте — продолжении сериала «Тест на беременность», где она сыграла одну из главных ролей.
Кристина Орбакайте поблагодарила поклонников за внимание к ее героине.
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«Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» — третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала, за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно. Тем временем четвертый сезон «Теста на беременность» уже готов, и моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах», — высказалась Кристина Орбакайте.