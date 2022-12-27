Это провокация: Юля Михалкова в мохнатой шубке на обнаженное тело и в черном ошейнике довела публику до экстаза

Актриса, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова завоевывает популярность у поклонников отнюдь не артистическими дарованиями.

Юлия Михалкова зарабатывает баллы, эксплуатируя свои женские чары и устраивая провокации в Сети.

В телеграм-канале Юлия Михалкова поделилась снимком, на котором запечатлена на подземной парковке рядом с черным внедорожником.

Актриса облачена в черную мохнатую шубку, которую набросила прямо на обнаженное тело. Жесткости образу придает чокер на шее Юлии Михалковой, который выглядит как ошейник.

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