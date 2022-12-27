Это провокация: Юля Михалкова в мохнатой шубке на обнаженное тело и в черном ошейнике довела публику до экстаза

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова дала понять, что может зайти далеко в своих экспериментах.

Актриса, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова завоевывает популярность у поклонников отнюдь не артистическими дарованиями.

Юлия Михалкова зарабатывает баллы, эксплуатируя свои женские чары и устраивая провокации в Сети.

В телеграм-канале Юлия Михалкова поделилась снимком, на котором запечатлена на подземной парковке рядом с черным внедорожником.

Актриса облачена в черную мохнатую шубку, которую набросила прямо на обнаженное тело. Жесткости образу придает чокер на шее Юлии Михалковой, который выглядит как ошейник.

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Юлия Михалкова в шубке на обнаженное тело. Фото: соцсети

Юлия Михалкова явно дала понять, что готова зайти далеко в своих провокациях, а поклонники сообщили, что подобными снимками она вводит их в экстаз.

«И кофта классная, штаны, но не хватает глубины», «Красивая какая», «Шарман», «Юля — наша очаровашка», — высказались в Сети.

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