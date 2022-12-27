Севастьянова в тугих лосинах и рубашке на узле свела с ума поклонников: безупречные изгибы фигуры

На этот раз Севастьянова делится кадрами с курорта. После расставания с бойфрендом она носит еще более смелые наряды. Гимнастка также без стеснения демонстрирует формы в бикини. На этот раз она выложила новое селфи.

Каролина облачилась в тугие лосины и рубашку на узле. Она подчеркнула свою точеную талию и длинные ноги. Чемпионка сразила поклонников.

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