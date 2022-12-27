Севастьянова в тугих лосинах и рубашке на узле свела с ума поклонников: безупречные изгибы фигуры

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она в свое время регулярно участвовала в соревнования. Ей удалось получить множество наград, в том числе олимпийское золото. Примечательно, что гимнастка теперь много путешествует. Она в очередной раз уехала в Монако, где находится уже несколько недель.
На этот раз Севастьянова делится кадрами с курорта. После расставания с бойфрендом она носит еще более смелые наряды. Гимнастка также без стеснения демонстрирует формы в бикини. На этот раз она выложила новое селфи.
Каролина облачилась в тугие лосины и рубашку на узле. Она подчеркнула свою точеную талию и длинные ноги. Чемпионка сразила поклонников.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какие формы», «У вас вообще есть минусы?», «Хорошенькая», «Эти ноги поражают», «Наша куколка», «Вам надо на подиум», «Фигурка безупречная», — стали писать подписчики.