Ксения Бородина со слезами уехала с детьми из России

Примечательно, что Бородина не собирает эмигрировать, о чем не раз говорила. Она отправилась в долгожданный отпуск в Таиланд, который у нее не первый и даже не пятый в этом году. Однако поездка едва не сорвалась из-за матери телеведущей, Инны Булатовны, которая устроила скандал после того, как не смогла найти свой загранпаспорт. Документ все же нашли, но у Ксении настроение испортилось.

«Бабушка с утра все мозги сделала… Уже порыдала», — пожаловалась звезда.

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