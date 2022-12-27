Ксения Бородина со слезами уехала с детьми из России

Ксения Бородина больше 18 лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Ксения успела заработать целое состояние. Она тратит гонорары на наряды и путешествия. Недавно телеведущая с размахом отпраздновала день рождения младшей дочки Теоны. А уже 26 декабря звезда улетела из страны.
Примечательно, что Бородина не собирает эмигрировать, о чем не раз говорила. Она отправилась в долгожданный отпуск в Таиланд, который у нее не первый и даже не пятый в этом году. Однако поездка едва не сорвалась из-за матери телеведущей, Инны Булатовны, которая устроила скандал после того, как не смогла найти свой загранпаспорт. Документ все же нашли, но у Ксении настроение испортилось.
«Бабушка с утра все мозги сделала… Уже порыдала», — пожаловалась звезда.
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После пересадки и 9 часов полета Бородина оказалась на курорте. Примечательно, что целую тележку чемоданов пришлось везти сотрудникам аэропорта. Бородина планирует отдых не только с близкими, но также с семьями сразу нескольких подруг. Как в шутку отметила журналистка, в поездку отправился целый детский лагерь.