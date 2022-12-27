«Рассекают по Берлину вдвоем»: в семьях Валерия и Константина Меладзе разлад — в Сети уверены, что звезды ищут жен помоложе

Известный блогер Лена Миро высказалась о недавнем концерте в Берлине братьев Меладзе — Валерия и Константина.
Лена Миро недоумевает, почему родственники не взяли с собой красавец-жен — Альбину Джанабаеву и Веру Брежневу, ведь те тоже умеют петь.
Блогер заподозрила, что в семьях знаменитостей происходит что-то неладное, и не исключила, что братья Меладзе вполне находятся в поиске новых спутниц.
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«Публика действительно хлопала, но что меня удивило — а почему братья одни? У обоих есть жены. А ходят без них. Почему не показывают? Неужто в семьях неладно? Как иначе понять братьев Меладзе, рассекающих по Берлину вдвоем? Нет, ну ничего такого в этом предполагаемом событии нет — оба до Виагровых были женаты, так почему бы снова не развестись? Удивительно, что если это случилось, то почему нам не сообщили об этом? Парни они еще хоть куда — обоим нет и 60. Один пишет песни, другой громко поет. Денег, как я понимаю, много — можно найти жен и помоложе», — написала в «Живом журнале» Лена Миро.