«Рассекают по Берлину вдвоем»: в семьях Валерия и Константина Меладзе разлад — в Сети уверены, что звезды ищут жен помоложе

Известный блогер Лена Миро высказалась о недавнем концерте в Берлине братьев Меладзе — Валерия и Константина.

Лена Миро недоумевает, почему родственники не взяли с собой красавец-жен — Альбину Джанабаеву и Веру Брежневу, ведь те тоже умеют петь.

Блогер заподозрила, что в семьях знаменитостей происходит что-то неладное, и не исключила, что братья Меладзе вполне находятся в поиске новых спутниц.

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