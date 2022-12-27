«Боже, какой шик! Не без гламура»: Собчак похвасталась роскошной гостиной с нарядной елкой и праздничным столом

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая решила утереть нос всем подругам. Она впервые встречает гостей в своем новом доме.

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она стала телеведущей и журналистом. Уже давно блондинка снимает свои передачи. Она зарабатывает миллионы рублей только благодаря своему ютюб-каналу. Не удивительно, что четыре года она строила свой дом на Рублевке. Лишь недавно она похвасталась роскошным ремонтом.

На этот раз Ксения решила украсить гостиную, так как впервые примет в новом доме гостей. У камина и скрытого телевизора напротив панорамного окна она поставила роскошную елку, которую украсила однотонными гирляндами. Напротив расположился длинный стол, который сервировали дизайнеры, подобрав скатерть, посуду и бокалы в определенных тонах. 

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«А вы любите принимать гостей?» — написала звезда.

Примечательно, что Собчак получила множество комплиментов.

«Просто роскошно», «Рудковская позавидует», «Очень стильно и красиво», «Умеете создать шик», — стали писать в Сети.

А сама Ксения наложила на ролик свой же комментарий из ролика про свой дом: «Боже, какой шик! У нее прям всех оттенков! Так что не без гламура, ребят! Как и не без греха».

 

Дом Собчак. Фото: соцсети звезды

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