«Боже, какой шик! Не без гламура»: Собчак похвасталась роскошной гостиной с нарядной елкой и праздничным столом

На этот раз Ксения решила украсить гостиную, так как впервые примет в новом доме гостей. У камина и скрытого телевизора напротив панорамного окна она поставила роскошную елку, которую украсила однотонными гирляндами. Напротив расположился длинный стол, который сервировали дизайнеры, подобрав скатерть, посуду и бокалы в определенных тонах.

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