Хорошенькая: Проскурякова засняла дочь от Николаева в переливающемся платье из пайеток в гостях у друзей

Известный композитор и поэт песенник Игорь Николаев в браке с молодой женой, актрисой и певицей Юлией Проскуряковой, воспитывает дочь Веронику.
В октябре наследнице звездной пары исполнилось семь лет. Вероника растет умницей и красавицей. Родители не только занимаются развитием дочери, но и стараются баловать ее.
Юлия Проскурякова обожает красиво наряжать дочку. На днях звездное семейство побывало в гостях у своих друзей — медиамагната Романа Емельянова и его жены Юлии.
Для визита Юлия Проскурякова нарядила Веронику в платье из красных пайеток.
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото: соцсети
«Вероничка какая взрослая! Мало стали с нами делиться фотографиями доченьки, обещайте исправиться», «Хорошенькая!», «Доченька Вероничка такая сладкая», «Какая девочка красивая, скромная, воспитанная!» — высказались под фото поклонники Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева.