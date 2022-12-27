Хорошенькая: Проскурякова засняла дочь от Николаева в переливающемся платье из пайеток в гостях у друзей

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Семилетняя Вероника Николаева восхитила поклонников звездного семейства.

Известный композитор и поэт песенник Игорь Николаев в браке с молодой женой, актрисой и певицей Юлией Проскуряковой, воспитывает дочь Веронику.

В октябре наследнице звездной пары исполнилось семь лет. Вероника растет умницей и красавицей. Родители не только занимаются развитием дочери, но и стараются баловать ее. 

Юлия Проскурякова обожает красиво наряжать дочку. На днях звездное семейство побывало в гостях у своих друзей — медиамагната Романа Емельянова и его жены Юлии.

Для визита Юлия Проскурякова нарядила Веронику в платье из красных пайеток.

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото: соцсети

«Вероничка какая взрослая! Мало стали с нами делиться фотографиями доченьки, обещайте исправиться», «Хорошенькая!», «Доченька Вероничка такая сладкая», «Какая девочка красивая, скромная, воспитанная!» — высказались под фото поклонники Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева.

Читайте также