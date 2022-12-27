Регина Тодоренко в прозрачной блузке засветила свои «груди-яблочки»: прелести сдавило до предела

Благодаря шоу «Ледниковый период» Регина стала чаще заниматься спортом. Ей удалось к Новому году вернуться в форму. На этот раз телеведущая приехала в гости к Наталье Подольской. Они сдружились на проекте. У певицы тоже двое сыновей.

На этот раз Тодоренко облачилась в прозрачную блузку и жакет с брюками. Она засветила свою упругую грудь во всей красе.

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