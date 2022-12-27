Регина Тодоренко в прозрачной блузке засветила свои «груди-яблочки»: прелести сдавило до предела

Регина Тодоренко уже давно стала знаменитой. Она продолжает вести передачи и сниматься в разных проектах. В этом году телеведущая снова стала мамой. Теперь она растит не только сына Михаила, но и малыша Мира. Примечательно, что звезда теперь детей берет даже на работу. А недавно она похвасталась, что похудела.
Благодаря шоу «Ледниковый период» Регина стала чаще заниматься спортом. Ей удалось к Новому году вернуться в форму. На этот раз телеведущая приехала в гости к Наталье Подольской. Они сдружились на проекте. У певицы тоже двое сыновей.
На этот раз Тодоренко облачилась в прозрачную блузку и жакет с брюками. Она засветила свою упругую грудь во всей красе.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
На этот раз Тодоренко ошарашила поклонников своим провокационным образом. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы стали стройная», «Просто кошечка», «Выглядите роскошно», «Ой, а грудь у вас видно», «Наряд не для похода к подруге», «Как неприятно на вас смотреть, никакой скромности», — стали писать в Сети.