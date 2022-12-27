Красавица, каких мало — бывшей не чета: Тигран Салибеков из «Дома-2» показал новую возлюбленную

Бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков вновь стал действующим. Не так давно покинувший телестройку отец троих сыновей и бывший муж Юлии Салибековой решил вернуться на проект.
И похоже, сразу же закрутил любовь с молоденькой участницей проекта Анной. Девушке всего девятнадцать лет. И, судя по снимку, которым Тигран Салибеков поделился в микроблоге, на этот раз он влюблен по-настоящему. И его можно понять: девушка — красавица, каких мало, и все бывшие Тиграна, включая экс-супругу, и рядом с ней не стояли.
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Тигран Салибеков и его новая избранница. Фото: соцсети
«С наступающим Новым годом, други, подруги!» — написал под фото Тигран Салибеков в своей манере.
Подписчики тут же принялись обсуждать новый альянс, появившийся на проекте.
«Очень сложно быть счастливым, если был женат, и тем более 3 сына где-то», «Красивая пара», «Красавица, каких мало», «Только сегодня посмотрела вчерашний эфир, думаю, Тигран с ней будет, и точно», — высказались в Сети.