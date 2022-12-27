Просто магия: Рудковская показала елку сказочной красоты и роскошный новогодний стол, сервированный дизайнерами

Яна Рудковская уже давно стала известным продюсером. Она взяла под свое крыло Диму Билана, Юлианну Караулову и других артистов. Блондинка счастлива в браке с Евгением Плющенко. Примечательно, что у них растут сыновья Александр и Арсений. Несмотря на свою занятость, звезда всегда находит время для семьи.
Каждый год Яна прикладывает усилия, чтобы ее дом преобразился к Новому году. Она нанимает целую команду дизайнеров для этого. На этот раз у светской львицы в гостиной стоит огромный пушистая елка, которую украсили десятками мерцающих гирлянд. Также на ветках прозрачные, словно хрустальные, игрушки. Даже на шторах мерцают гирлянды.
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Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды
Также особое внимание Яна уделила праздничному столу. Дизайнеры стеклянный стол не стали накрывать скатертью. Еловые ветки украсили сервировку. Стеклянными были также тарелки и другая посуда. Пользователи Сети восхитились тем, как красиво дома у Рудковской. Многие были поражены тем, как выглядит ее изысканный стол.
Фото: соцсети