Просто магия: Рудковская показала елку сказочной красоты и роскошный новогодний стол, сервированный дизайнерами

Каждый год Яна прикладывает усилия, чтобы ее дом преобразился к Новому году. Она нанимает целую команду дизайнеров для этого. На этот раз у светской львицы в гостиной стоит огромный пушистая елка, которую украсили десятками мерцающих гирлянд. Также на ветках прозрачные, словно хрустальные, игрушки. Даже на шторах мерцают гирлянды.

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