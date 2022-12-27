Роковая: Проскурякова в черном платье на тонких бретелях и с разрезом во всю ногу предстала с Николаевым в гостях у друзей

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Жена музыканта Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — превратилась в соблазнительную красотку.

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев вместе с молодой женой Юлией Проскуряковой на днях побывали в гостях в доме своих друзей.

Пару принимали генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов и его супруга. В микроблоге Роман Емельянов поделился кадром, на котором запечатлел своих гостей. Внимание к себе приковывает, конечно же, Юлия Проскурякова.

На предновогоднюю вечеринку к друзьям Юлия Проскурякова пришла в образе роковой красавицы. Она облачилась в вечернее черное платье на тонких бретелях, с вырезами в области груди и высоким разрезом во всю ногу. Образ дополнили колготки телесного оттенка и черные лодочки.

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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с Сергеем Шакуровым, Романом Емельяновым и его женой. Фото: соцсети

«Наступает год Кролика! Это — мой год! Поэтому не волнуйтесь, все будет зашибись! Кролики, они ж какие? Нежные, пушистые, а еще они вкусные…. Короче, одни плюсы! С Наступающим!» — написал под снимком Роман Емельянов.

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