«Хочется танцевать»: беременная Алиана Устиненко устроила «джагу-джагу» в одних трусах и лифчике — живот уже огромный

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко на днях рассекретила свое интересное положение. Алиана Устиненко ждет второго ребенка и находится уже на 23-й недели беременности.

Чувствует Алиана Устиненко себя прекрасно, будущей маме хочется постоянно двигаться. Что она и делает. В микроблоге Алиана Устиненко устроила настоящую «джагу-джагу». В кадре беременная молодая женщина танцует в одних трусиках и лифчике, приспустив юбку и обнажив живот.

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