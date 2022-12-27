Оба в очках и улыбки одинаковые: Андрей Малахов позировал в студии «Привет, Андрей!» с малышом — кто он

Телеведущий Андрей Малахов в телеграм-канале поделился снимком, на котором предстал с малышом, похожим на него. У мальчика и шоумена одинаковые улыбки, оба носят очки.
Как выяснилось, мальчика зовут Илья, и он — поклонник Андрея Малахова, мечтавший встретиться со своим кумиром. Илья был приглашен на программу «Привет, Андрей!» вместе со своей мамой. В студию малыш приехал не с пустыми руками, а с картиной, которую нарисовал сам. Илья подарил ее Андрею Малахову, а тот пообещал повесить картину на самое видное место в своей гримерке.
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Андрей Малахов и его поклонник Илья. Фото: соцсети
«Говорят, под Новый год чудеса случаются… Это наш маленький телезритель Илья. И в своем письме Деду Морозу он написал, что мечтает попасть на съемки программы «Привет, Андрей!». Конечно, Дед Мороз сразу отреагировал и связался с нами! А я получил в подарок вот такую замечательную картину. Илья, большое спасибо, повешу в гримерке на самое видное место! С наступающим Новым годом: не откладывайте и прямо сегодня исполните чью-то маленькую мечту!» — поделился Андрей Малахов.