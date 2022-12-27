Ани Лорак в пуховике-дутике Fenty и джинсах-дудочках щегольнула на шопинге в Москве

На этот раз Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) решила прогуляться по городу. Она запечатлелась у нарядной елки. Певица облачилась в темные джинсы-дудочки и пуховик-дутик Fenty. Она подчеркнула свои постройневшие ноги. Лорак решила рассказать, о чем она мечтает за несколько дней до Нового года.

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