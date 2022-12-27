Ани Лорак в пуховике-дутике Fenty и джинсах-дудочках щегольнула на шопинге в Москве

Ани Лорак уже много лет строит карьеру на сцене. Она давно обосновалась в Москве. Артистка в этом году много путешествовала. Несколько месяцев она вообще не появлялась на публике. Осенью певица ездила с дочкой Софией в Испанию. Но в декабре она снова оказалась в Москве и даже приняла участие в праздничных концертах.
На этот раз Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) решила прогуляться по городу. Она запечатлелась у нарядной елки. Певица облачилась в темные джинсы-дудочки и пуховик-дутик Fenty. Она подчеркнула свои постройневшие ноги. Лорак решила рассказать, о чем она мечтает за несколько дней до Нового года.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что разделяют ее желание.