Фахрийе Эвджен родила второго ребенка от Бурака Озчивита

У Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен подрастает четырехлетний сынишка Каран. Ко всему прочему, актриса из турецкого сериала «Альпарслан» временно взяла тайм-аут в съемках. Так, жена Бурака покинула съемочную площадку исторического проекта. Многие думали, что это из-за ревности Озчивита. В СМИ писали, что актер приревновал Фахрийе к ее партнеру по съемочной площадке. Но все оказалось куда прозаичней.

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Фахрийе Эвджен рассекретила свое интересное положение. К поклонникам обратился и муж актрисы, попросив оставить их с женой в покое. Похоже, что Бурак беспокоился из-за того, что сплетни навредят беременной Эвджен.

И вот актриса поделилась радостным известием. Она родила второго ребенка. У них мальчик.