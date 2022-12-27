Отправил в роддом: Бурак Озчивит пожелал легких родов беременной Фахрийе Эвджен

Звезды турецких сериалов, которых очень любят российские поклонники, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен готовятся стать родителями во второй раз.

Второй ребенок пары, судя по всему, появится на свет уже со дня на день. В микроблоге беременная Фахрийе Эвджен разместила снимок, на котором предстала запечатленной на последних сроках ожидания малыша. Живот Фахрийе довольно внушительного размера, какой бывает накануне родов.