Отправил в роддом: Бурак Озчивит пожелал легких родов беременной Фахрийе Эвджен

Звезды турецких сериалов, которых очень любят российские поклонники, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен готовятся стать родителями во второй раз.
Второй ребенок пары, судя по всему, появится на свет уже со дня на день. В микроблоге беременная Фахрийе Эвджен разместила снимок, на котором предстала запечатленной на последних сроках ожидания малыша. Живот Фахрийе довольно внушительного размера, какой бывает накануне родов.
«Мы почти встретились», — подписала кадр беременная Фахрийе Эвджен.
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Такой же снимок жены разместил у себя на странице и Бурак Озчивит, давая понять, что уже проводил Фахрийе Эвджен в роддом.
«Как вода», — написал он под снимком.
Эта фраза в турецком языке означает и пожелание легкости, и скорого возвращения. У турок есть обычай: в след уезжающему выливать воду и при этом говорить: «Уезжай, как вода, и приезжай, как вода».