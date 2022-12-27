Агата Муцениеце зацеловала свою шестилетнюю дочку от Павла Прилучного: маленькая мамина копия растет

Все чаще Павел забирает к себе детей на выходные. Даже на красных дорожках малыши позируют с его новой избранницей. Однако Муцениеце тоже старается не обделять наследников любовью. На днях актер забрал только сына. А вот Агата вместе с дочкой нарядила дома елку.

27 декабря она поделилась трогательными кадрами, на которых артистка сидела на диване с Мией. Она зацеловала девочку.

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