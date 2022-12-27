Агата Муцениеце зацеловала свою шестилетнюю дочку от Павла Прилучного: маленькая мамина копия растет

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Больше 10 лет она снимается в кино. Примечательно, что звезда сериала «Закрытая школа» уже два года состоит в разводе с Павлом Прилучным. Она живет в квартире с детьми: сыном Тимофеем и Мией. А вот ее экс-муж купил дом, в котором живет с новой женой Зепюр Брутян.
Все чаще Павел забирает к себе детей на выходные. Даже на красных дорожках малыши позируют с его новой избранницей. Однако Муцениеце тоже старается не обделять наследников любовью. На днях актер забрал только сына. А вот Агата вместе с дочкой нарядила дома елку.
27 декабря она поделилась трогательными кадрами, на которых артистка сидела на диване с Мией. Она зацеловала девочку.
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«Любовь это», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как как выглядит Муцениеце. Другие поразились тому, как на нее похожа дочка. «Агата, какая же вы замечательная! Счастья вам и вашим деткам», «Самая веселая, юморная и душевная мамочка!», «Как же вы внешне похожи, девочки-красавицы!» — стали писать в Сети подписчики.