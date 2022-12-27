Почему Хюррем оттеснила от султана красавицу-черкешенку Махидевран — ответ Халита Эргенча

Халит Эргенч в документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» порассуждал о том, почему Хюррем оттеснила Махидевран от султана, став его хасеки.
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«Самая главная черта характера Хюррем — это то, что она неудержимая женщина. Возможно, даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», — приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.
Получается, что Хюррем влюбила в себя султана Сулеймана отнюдь не красотой, а своим сильным характером. В этом красавица-черкешенка Махидевран соперничать со славянской фавориткой повелителя не могла. Тем более что у Хюррем султан было пятеро детей: дочь Михримах султан и четверо шехзаде — Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир. Это упрочило ее положение в гареме.