Старшая примостилась рядом, а младшая — на коленках! Мерьем Узерли позировала у елочки с дочерьми от разных мужчин

Мерьем Узерли покинула турецкий сериал «Великолепный век», отказавшись играть возрастную Хюррем султан. Позже продюсер исторического проекта Тимур Савджи дал понять, что актриса подвела всю съемочную площадку, и, когда попросилась обратно, получила отказ. Мерьем Узерли хотела вернуться к роли Хюррем, однако этому бы были рады только поклонники «Великолепного века». На съемках ее не ждали. И в итоге постаревшую Хюррем сыграла Вахиде Гердюм.

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