Старшая примостилась рядом, а младшая — на коленках! Мерьем Узерли позировала у елочки с дочерьми от разных мужчин

Мерьем Узерли покинула турецкий сериал «Великолепный век», отказавшись играть возрастную Хюррем султан. Позже продюсер исторического проекта Тимур Савджи дал понять, что актриса подвела всю съемочную площадку, и, когда попросилась обратно, получила отказ. Мерьем Узерли хотела вернуться к роли Хюррем, однако этому бы были рады только поклонники «Великолепного века». На съемках ее не ждали. И в итоге постаревшую Хюррем сыграла Вахиде Гердюм.
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Мерьем Узерли позировала у елочки с дочками Ларой и Лили. Фото: личный архив
Поговаривали, что актриса ушла из «Великолепного века», узнав, сколько получает Халит Эргенч, и эта сумма была выше, чем у нее. Также считали, что Мерьем отказалась от съемок из-за беременности. Кстати, у актрисы подрастают две дочки.
В своем микроблоге Мерьем Узерли поделилась свежим фото с дочками. Актриса украсила елочку. Старшая Лара примостилась рядом, а младшая Лили устроилась у мамы на коленках.
«Младшая такая пухленькая!», «Отцы-то у девчонок разные», «А Хюррем султану только шехзаде рожала, а тут две дочки», «Такие классные!», «А почему отца младшей прячет?», «Лапульки!» — стали писать фолловеры.