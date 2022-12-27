Возраст не помеха: 74-летний Шуфутинский готовится в третий раз стать отцом

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Напомним, что два года назад Шуфутинский женился на своей танцовщице. Юразова моложе певца на 25 лет. Она сопровождает его даже на гастролях. Певец в свои 74 года хочет снова стать отцом.

«Мы работаем над этим вопросом. А там как Бог положит», — признался он.

Примечательно, что Михаил Захарович будет рад и сыну, и дочке. Он напомнил, что у него есть внучки. А вот Новый год артист планирует встретить в России, пишет MK.ru.