Возраст не помеха: 74-летний Шуфутинский готовится в третий раз стать отцом

Михаил Шуфутинский не перестает выступать. Он давно завоевал звание короля шансона. В сентябре каждый год звучит его хит «Третье сентября». В 2015 году умерла жена артиста Маргарита. Для него это стало большой утратой. У него есть сын Дэвид, а также Антон. Они уже подарили отцу внуков. А несколько лет назад звезда сцены представил всем молодую возлюбленную Светлану.
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Напомним, что два года назад Шуфутинский женился на своей танцовщице. Юразова моложе певца на 25 лет. Она сопровождает его даже на гастролях. Певец в свои 74 года хочет снова стать отцом.
«Мы работаем над этим вопросом. А там как Бог положит», — признался он.
Примечательно, что Михаил Захарович будет рад и сыну, и дочке. Он напомнил, что у него есть внучки. А вот Новый год артист планирует встретить в России, пишет MK.ru.