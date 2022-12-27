Старшая в алом платье, младшая – в пудровом, держатся за ручки: Оля Рапунцель запечатлела двоих подросших дочерей

Бывшие участники «Дома-2» Оля Рапунцель и Дима Дмитренко воспитывают двух дочерей - четырехлетнюю Василису и Софию, которой два года.
Ольга Рапунцель часто делится в микроблоге снимками с участием наследниц, рассказывая о каких-то событиях их жизни.
На этот раз она поделилась фотографией Василисы и Софии, на которой они запечатлены у елочки в фойе Большого московского цирка.
Малышки красиво одеты. У Василисы алое платье, у Софии - пудровое.
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Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София. Фото: соцсети
«Мы впервые побывали в этом цирке, дочкам все понравилось, даже Софиюшка высидела все представление, только под конец уже отвлекалась. Мои лапули сказали, что еще пойдут. Кстати, животных было мало. Василисочка очень ждала Дедушку Мороза, он был, и Снегурочка, и даже елочка с элементами шоу. Декорации, костюмы у актеров - вообще отпад, акробатика на высшем уровне, все было красиво, мы побывали в гостях у сказки», - рассказала под фото Ольга Рапунцель.