Старшая в алом платье, младшая – в пудровом, держатся за ручки: Оля Рапунцель запечатлела двоих подросших дочерей

Бывшие участники «Дома-2» Оля Рапунцель и Дима Дмитренко воспитывают двух дочерей - четырехлетнюю Василису и Софию, которой два года.

Ольга Рапунцель часто делится в микроблоге снимками с участием наследниц, рассказывая о каких-то событиях их жизни.

На этот раз она поделилась фотографией Василисы и Софии, на которой они запечатлены у елочки в фойе Большого московского цирка.

Малышки красиво одеты. У Василисы алое платье, у Софии - пудровое.

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