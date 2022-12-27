«Надо помалкивать и слушать, что я говорю»: Сергей Соседов поставил на место Ольгу Бузову

Музыкальный критик Сергей Соседов и поющая телеведущая Ольга Бузова являются коллегами по шоу на белорусском ТВ — «Фактор.BY». Оба — члены жюри и наставники проекта.
Сергей Соседов заявил, что недоволен работой Ольги Бузовой на шоу. По его мнению, Ольга Бузова только имитирует бурную деятельность, а сама совсем не уделяет внимания своим подопечным. Сергей Соседов назвал Ольгу Бузову понтовой девушкой и указал ей на ее место.
«Оля Бузова не работает с участниками. Она рассказывает сказки, мол, занята и живет проектом. Не видел ее ни на одной репетиции. Это все понты. Терпеть не могу понты, мне это чуждо! Ей надо не выступать, а помалкивать и слушать, что я говорю! Я молчу до поры до времени, но терпение может лопнуть, если меня заденут!» — высказался Сергей Соседов.
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Что касается Ольги Бузовой, то она давно спокойно относится к критике в свой адрес, от кого бы она ни звучала. Как правило, теледива на выпады в свой адрес предпочитает не реагировать.
По материалам «Пятого канала»