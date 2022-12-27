«Надо помалкивать и слушать, что я говорю»: Сергей Соседов поставил на место Ольгу Бузову

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Что касается Ольги Бузовой, то она давно спокойно относится к критике в свой адрес, от кого бы она ни звучала. Как правило, теледива на выпады в свой адрес предпочитает не реагировать.

По материалам «Пятого канала»