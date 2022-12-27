Ольга Бузова в алом мини-платье едва прикрыла тыл: без стеснения показала бедра

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она уже давно ведет передачи на телевидении и дает концерты. Больше 18 лет блондинка строит карьеру. Она не перестает удивлять публику провокационными образами. Звезда в свои 36 лет мечтает о семье. Она старается выглядеть привлекательно в любой ситуации.
Накануне Ольга успела не только попариться в бане с подругами. День она начала со съемок. На этот раз артистка предстала в алом мини-платье с открытым плечом. Короткий наряд едва прикрыл ее тыл. Телеведущая дополнила образ черным колготками и сапожками.
Бузова покрутилась перед камерой, показав свои бедра. К слову, она призналась, что так и не смогла похудеть к Новому году.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые раскритиковали ее наряд. «Словно в бумагу обернулась», «Зачем такое коротко? В нем садиться опасно», «Опять безвкусица», «Ну Оля не мешается, хвостом крутит», «Ну что за вид такой? Вернула нас в 2000 год», «Ноги красивые, но на этом все», — стали писать в Сети.