Ольга Бузова в алом мини-платье едва прикрыла тыл: без стеснения показала бедра

Накануне Ольга успела не только попариться в бане с подругами. День она начала со съемок. На этот раз артистка предстала в алом мини-платье с открытым плечом. Короткий наряд едва прикрыл ее тыл. Телеведущая дополнила образ черным колготками и сапожками.

Бузова покрутилась перед камерой, показав свои бедра. К слову, она призналась, что так и не смогла похудеть к Новому году.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».