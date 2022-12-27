Ольга Любимова отметила, что многие покинувшие Россию деятели культуры сами требовали убрать свои имена из афиш

Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала ситуацию, когда имена деятелей культуры, покинувших Россию по политическим мотивам в 2022 году, исчезают из афиш государственных театров. По ее словам, во множестве случаев этого требовали сами уехавшие, а бывало, что и возмущенные их высказываниями зрители. Но созданные эмигрантами постановки все равно остались на отечественной сцене.

«Многие авторы сами требовали убрать себя с афиш. Все забывают этот момент, — цитирует Любимову ТАСС. — Я полагаю, что тот репертуар, который создавался в течение пятнадцати лет, не должен быть разрушен от того, что режиссер, получивший гонорар десять лет назад, покинул эту страну две недели назад и в своих соцсетях что-то там написал».

«Если сами создатели — один или два — не хотят при этом сохраняться в российской афише и если действительно их бесконечные высказывания в Сети вызывают такую бурную реакцию, такую обиду у зрителей, давайте уберем фамилии, но продолжим работать».