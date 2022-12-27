Геннадий Хазанов чуть не погиб на съемках

Комедийный фильм «Реквием по филею» чуть не стал для Геннадия Хазанова роковым: артист мог погибнуть во время съемок. Народный артист РСФСР исполнял в этой короткометражке главную роль.

Только сейчас 77-летний Хазанов рассказал, что тогда, в 80-х, на него рухнули тяжелые осколки разбившейся витрины. Интересно, что вначале снимали сцену, во время которой его персонаж покидает магазин, в котором он работает.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«В следующем кадре мой герой лежит на операционном столе — из него извлекают украденный кусок мяса», — вспоминает Геннадий Хазанов.

Вскоре после съемок этой сцены в больнице оказался сам Хазанов: осколок витрины повредил спину артиста, сообщает издание «РИА ФАН».