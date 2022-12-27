«Близится воссоединение»: Бурак Озчивит показал жену Фахрийе Эвджен с округлившимся животом на последнем сроке беременности

У пары растет сын Каран, которому три года. А в этом году стало известно, что в семье грядет новое пополнение. Летом Фахрийе рассекретила беременность. По слухам, пара ждет двойню. Об этом писали зарубежные СМИ, но потом эту информацию опровергли.

За несколько дней до Нового года Бурак поделился трогательными кадрами с женой. Его избранница позировала в трикотажном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. По некоторым данным, они ждут мальчика.

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