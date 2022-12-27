«Близится воссоединение»: Бурак Озчивит показал жену Фахрийе Эвджен с округлившимся животом на последнем сроке беременности

Бурак Озчивит давно снимается в кино. У него особенно большое количество поклонниц в России. В этом году звезда турецких сериалов приезжал в Москву. С ним поспешила увидеться даже Ольга Бузова. А Ксения Бородина ездила в Стамбул, чтобы с ним познакомиться. Однако артист состоит в браке с актрисой Фахрийе Эвджен.
У пары растет сын Каран, которому три года. А в этом году стало известно, что в семье грядет новое пополнение. Летом Фахрийе рассекретила беременность. По слухам, пара ждет двойню. Об этом писали зарубежные СМИ, но потом эту информацию опровергли.
За несколько дней до Нового года Бурак поделился трогательными кадрами с женой. Его избранница позировала в трикотажном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. По некоторым данным, они ждут мальчика.
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Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети звезды
«Близится к воссоединению», —призналась сама Фахрийе.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты даже гадают, как пара назовет второго сына.