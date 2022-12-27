Постройневшая Тодоренко в крохотном платье сразила поклонников: обнажила упругую грудь на камеру

Регина Тодоренко давно строит карьеру и может похвастаться тем, что за ее жизнью следят миллионы поклонников. В этом году она стала мамой во второй раз. При этом в декрете артистка была всего месяц. Она сразу вернулась к съемкам и даже стала участницей «Ледникового периода».
Примечательно, что Регина старается постоянно быть с детьми. На съемки она зачастую берет крохотного сына Мира. Телеведущая в конце года не перестает работать. Она недавно повеселилась на вечеринке. А вот 27 декабря Тодоренко устроила съемки, на которых предстала в мини-платье и сапогах-казаках. Она игриво обнажила декольте, засветив грудь.
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Многие заметили, что Тодоренко постройнела. Многие были встревожены и попросили звезду больше не худеть.«Зачем расстегивать то, чем нечем гордиться?», «Ох, какие ножки! Ну загляденье! Региночка!», «Но худеть вам больше нельзя! На этом фото уже кости торчат!», «Знатно постройнела», — стали писать в Сети.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды