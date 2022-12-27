Постройневшая Тодоренко в крохотном платье сразила поклонников: обнажила упругую грудь на камеру

Примечательно, что Регина старается постоянно быть с детьми. На съемки она зачастую берет крохотного сына Мира. Телеведущая в конце года не перестает работать. Она недавно повеселилась на вечеринке. А вот 27 декабря Тодоренко устроила съемки, на которых предстала в мини-платье и сапогах-казаках. Она игриво обнажила декольте, засветив грудь.

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