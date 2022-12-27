Валерий Меладзе взвинтил цены на свое выступление

Теперь билет на концерт Меладзе в Дубае стоит от 120 тысяч рублей. Скорее всего, расчет исполнителя прост — поклонники из России захотят послушать артиста, а значит, выложат кругленькую сумму, не торгуясь.

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Меладзе, вероятно, надеется, что и те, кто приехал в отпуск, и те, кто перебрался в Эмираты на ПМЖ, помогут ему увеличить доходы, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Царьград».