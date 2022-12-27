«Это очень по-английски»: эксперт по этикету объяснил, почему принца Луи привели на рождественскую службу в шортиках

Утром 25 декабря британская королевская семья собралась на ежегодную рождественскую службу в Норфолке. Фотографии с этого мероприятия облетели СМИ, и многим читателям осталось непонятно, почему 4-летний принц Луи был в шортиках.
На улице было всего 5-10 градусов тепла, у старших брата и сестры ножки были закрыты, а вот Луи почему-то щеголял голыми коленками.
Луи явно не чувствует себя обделенным. Фото: Global Look Press
Этот возмутительный для многих родителей момент прокомментировал эксперт по этикету Уильям Хэнсон.
«Одевать мальчика в шорты — это очень по-английски, — сказал он журналу Harper’s Bazaar. — Брюки предназначены для мальчиков старшего возраста и мужчин, тогда как шорты для мальчиков младшего возраста — это один из тех негласных маркеров класса, которые есть у нас в Англии».
«Хотя времена (медленно) меняются, пара брюк на мальчике все еще считается признаком среднего класса и довольно провинциальным. И ни один уважающий себя аристократ или член королевской семьи не захочет, чтобы его считали провинциалом».
«Обычай таков, что мальчик переходит в брюки в возрасте восьми лет. Исторически это, возможно, связано с практикой бриджей, которая восходит к шестнадцатому веку. Новорожденного мальчика в течение первого года или двух лет одевали в платье (эти платья сохранились как современная одежда для крещения), а затем на него надевали бриджи и предметы одежды, которые больше напоминали шорты или брючки, чем платья».
9-летний принц Джордж, кстати, ходил на церемонии в брюках — уже взрослый.
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Напомним, что речь идет о детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон, прямых наследниках престола.