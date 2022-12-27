Севастьянова подарила страстное зрелище на пляже: в «область подтрусия» трудно не смотреть (фото)

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Теперь она может смело демонстрировать результаты своего труда в самых смелых купальниках, не скрывая ни капли роскошного тела.

Севастьянова в личном блоге выставила фото в таком бикини, которое сможет рискнуть надеть далеко не каждая женщина. И трусики, и лифчик у него держались на символических лямочках, которые то и дело рисковали развязаться.

Игры Севастьяновой поклонники, конечно же, заметили и впечатлились! Ну какова красота!