Севастьянова подарила страстное зрелище на пляже: в «область подтрусия» трудно не смотреть (фото)

Севастьянова подарила страстное зрелище на пляже: в «область подтрусия» трудно не смотреть (фото)

Севастьянова подарила страстное зрелище на пляже. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова поиграла так лямочками, что у всех челюсти отвисли.

Спортсменка Каролина Севастьянова не зря много лет тренировала свое тело, сидела на диете и развивала гибкость.

Севастьянова подарила страстное зрелище на пляже. Фото: соцсети

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Теперь она может смело демонстрировать результаты своего труда в самых смелых купальниках, не скрывая ни капли роскошного тела.

Севастьянова в личном блоге выставила фото в таком бикини, которое сможет рискнуть надеть далеко не каждая женщина. И трусики, и лифчик у него держались на символических лямочках, которые то и дело рисковали развязаться.

Игры Севастьяновой поклонники, конечно же, заметили и впечатлились! Ну какова красота!

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