Постройневшая Проскурякова очаровала поклонников: мужчины замерли от восторга – такая фигура

Избранница 62-летнего Игоря Николаева 40-летняя Юлия Проскурякова всегда была довольно милой и привлекательной.

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Однако в последнее время ее красота – выше всех похвал. Похоже, что она как раз из тех женщин, которые, как вино, с годами становятся только интереснее.

Юлия Проскурякова стала одеваться еще стильнее, а ее фигура очень впечатляет! Артиста постройнела и в своем новом платье бренда Khaite выглядит просто сногсшибательно! Мужчины замирают рядом с такой женщиной от восторга.