Неземная красавица! Жена Николаева показала подросшую дочь — стала копией отца

В преддверии Нового года жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала в соцсетях подросшую дочку Веронику.
Дочь Игоря Николаева. Фото: соцсети
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Семилетняя девочка выросла неземной красавицей и стала сильно походить на своего знаменитого отца. Поклонники были в восторге от ребенка!
Отметим, что Вероника растет не только очаровательной девочкой, но и очень талантливой. Она унаследовала от своих родителей артистический талант, кроме того, имеет выраженную склонность к музыке. Она уже сама сочиняет песни, придумывая мелодии и стихи.
Любопытно, что Николаев и Проскурякова отдали Нику в обычную музыкальную школу, а не элитную. Решив, что она должна учиться в тех же условиях, что и они когда-то.