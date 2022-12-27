Неземная красавица! Жена Николаева показала подросшую дочь — стала копией отца

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Семилетняя девочка выросла неземной красавицей и стала сильно походить на своего знаменитого отца. Поклонники были в восторге от ребенка!

Отметим, что Вероника растет не только очаровательной девочкой, но и очень талантливой. Она унаследовала от своих родителей артистический талант, кроме того, имеет выраженную склонность к музыке. Она уже сама сочиняет песни, придумывая мелодии и стихи.

Любопытно, что Николаев и Проскурякова отдали Нику в обычную музыкальную школу, а не элитную. Решив, что она должна учиться в тех же условиях, что и они когда-то.