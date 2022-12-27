«Девочки у нас слабые»: Рудковская потеряла дочку от Плющенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ее вынашивала суррогатная мама вместе с сыном звездной пары Арсением, но девочке не суждено было выжить. Сурмаме подсадили сразу два эмбриона, но мальчик оказался сильнее.

«Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», — поведала Яна Рудковская.

Знаменитость не скрыла, что все равно не отказалась от идеи рождения дочери. Уже в ближайшее время она и Евгений Плющенко вновь планируют обратиться за помощью к одной из сурмам.