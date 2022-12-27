«Девочки у нас слабые»: Рудковская потеряла дочку от Плющенко

Ошеломительное признание сделала Яна Рудковская на шоу НТВ «Секрет на миллион». Продюсер призналась, что пару лет назад она и ее муж Евгений Плющенко потеряли дочку.
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Ее вынашивала суррогатная мама вместе с сыном звездной пары Арсением, но девочке не суждено было выжить. Сурмаме подсадили сразу два эмбриона, но мальчик оказался сильнее.
«Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», — поведала Яна Рудковская.
Знаменитость не скрыла, что все равно не отказалась от идеи рождения дочери. Уже в ближайшее время она и Евгений Плющенко вновь планируют обратиться за помощью к одной из сурмам.