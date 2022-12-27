Женской счастье: Виктория Бекхэм получила на Рождество то, что хотела

Когда твоя жена дизайнер одежды…
Виктория Бекхэм выложила в социальные сети ряд милых фото о том, как ее семья встретила Рождество. В этот раз с ними не было 23-летнего сына Бруклина, который в уходящем году женился, и теперь проводит праздники с молодой женой Николой Пельтц. Но папа и мама Бекхэмы, а также 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер поддержали семейную традицию и устроили пижамную вечеринку.
Виктория также приготовила своему знаменитому мужу приятный сюрприз — нарядилась в белую толстовку с надписью: «Все, что я хочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм» (All I want for Christmas is David Beckham). Супруги сфотографировались в обнимку, и жена футболиста оставила под фото трогательную надпись.
«В это Рождество я получила то, что хотела», — написала она.
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