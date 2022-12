Женское счастье: Виктория Бекхэм получила на Рождество то, что хотела

Виктория также приготовила своему знаменитому мужу приятный сюрприз — нарядилась в белую толстовку с надписью: «Все, что я хочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм» (All I want for Christmas is David Beckham). Супруги сфотографировались в обнимку, и жена футболиста оставила под фото трогательную надпись.

«В это Рождество я получила то, что хотела», — написала она.

