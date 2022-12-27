Опозорилась с «межножьем»: Валя Карнавал сунула руки не туда, встав врастопырку (фото)

Бесстыдное поведение продемонстрировала Валя Карнавал своим фолловерам. Зачем она так поступает, будучи невестой Саши Стоуна, совершенно непонятно. Сейчас звезда несвободна и, конечно же, могла бы уже забыть про эпатажное поведение.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
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Впрочем, наверняка Саше Стоуну нравится все, что делает его возлюбленная, а злить публику — любимое дело блогеров. Тем более Валя Карнавал весьма красивая и аппетитная девушка — есть, что показать.
На последнем фото в соцсетях Валя Карнавал привлекала к себе внимание публики, запечатлевшись врастопырку у автомобиля, опустив руки между ног.
Как вам такая поза? Нравится или кажется позорной?