Опозорилась с «межножьем»: Валя Карнавал сунула руки не туда, встав врастопырку (фото)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Впрочем, наверняка Саше Стоуну нравится все, что делает его возлюбленная, а злить публику — любимое дело блогеров. Тем более Валя Карнавал весьма красивая и аппетитная девушка — есть, что показать.

На последнем фото в соцсетях Валя Карнавал привлекала к себе внимание публики, запечатлевшись врастопырку у автомобиля, опустив руки между ног.

Как вам такая поза? Нравится или кажется позорной?