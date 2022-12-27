Бесстыдная какая: Севастьянова обнажила правую «пампушку» на камеру — мужчины слюни подбирают

Бесстыдная какая: Севастьянова обнажила правую «пампушку» на камеру – мужчины слюни подбирают

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Спортсменка забыла про важную деталь гардероба.

Согласитесь, далеко не каждому дано красиво обнажаться. Если тело далеко от идеала и полностью состоит из складок и целлюлита, вряд ли стоить и показывать его. А вот если оно, как у Каролины Севастьяновой, то это и не грех вовсе.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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Спортсменка в очередной раз разбередила сердца мужчин, выставив в Сеть пикантное фото в платье без нижнего белья.

Красотка вальяжно обнажила мягкие части тела, демонстрируя их достоинства. Наверняка челюсти у мужчин в этот момент отпали. Слюнки подбираем, господа!

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