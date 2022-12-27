Ни слова о сцене: Алла-Виктория Киркорова ответила, кем станет, когда вырастет

Кем станет Алла-Виктория Киркорова, когда вырастет? «Принцессой шоу-бизнеса!» – ответите вы.
Но у самой девочки несколько иные планы. Недавно 11-летняя дочь Филиппа Киркорова поучаствовала в съемках телепередачи «Вундеркинды» на канале «Пятница!», где ее спросили о будущей профессии.
«Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров», – ответила Алла-Виктория ведущему.
Стоит добавить, что девочка с малых лет обитает в самых шикарных интерьерах и развивает свой вкус. Вот только сколько будет стоить заказать дизайн у дочери поп-короля?
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кстати, денежный выигрыш, который наследница Киркорова получила на шоу, она передала на благотворительность.