Ни слова о сцене: Алла-Виктория Киркорова ответила, кем станет, когда вырастет

Стоит добавить, что девочка с малых лет обитает в самых шикарных интерьерах и развивает свой вкус. Вот только сколько будет стоить заказать дизайн у дочери поп-короля?

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Кстати, денежный выигрыш, который наследница Киркорова получила на шоу, она передала на благотворительность.