Ни слова о сцене: Алла-Виктория Киркорова ответила, кем станет, когда вырастет

Алла-Виктория Киркорова

Алла-Виктория Киркорова на шоу «Вундеркинды». Фото: канал «Пятница!»

У 11-летней девочки уже есть довольно конкретная профессия на примете.

Кем станет Алла-Виктория Киркорова, когда вырастет? «Принцессой шоу-бизнеса!» – ответите вы.

Но у самой девочки несколько иные планы. Недавно 11-летняя дочь Филиппа Киркорова поучаствовала в съемках телепередачи «Вундеркинды» на канале «Пятница!», где ее спросили о будущей профессии.

«Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров», – ответила Алла-Виктория ведущему.

Стоит добавить, что девочка с малых лет обитает в самых шикарных интерьерах и развивает свой вкус. Вот только сколько будет стоить заказать дизайн у дочери поп-короля?

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Кстати, денежный выигрыш, который наследница Киркорова получила на шоу, она передала на благотворительность.

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