Пугачева продала замок в Грязи! Теперь она спешит в Россию – точно, без мужа

Как пишет Худяков в своих соцсетях, на сей раз Примадонна приедет без детей и фактически тайно, без появления на публике. Новый владелец замка купил его по сходной цене, желая приобрести недвижимость из-за владелицы.

«Он собирается устроить из него что-то вроде «аттракциона» — не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий — присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото — и объявить себя громко владельцем. Дальше территория слухов, но ценник якобы упал до 650 млн рублей», — сказал Худяков.