Юлия Михалкова в юбке с разрезом до трусов расставила ноги: не каждый день такое показывает!

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Облаченная в атласный бомбер и юбку-карандаш с разрезом до промежности, Михалкова устроила дефиле. Расставив широко ножки, она сверкнула внутренней стороной бедра. Вид упругой фарфоровой кожи красавицы свел с ума многих подписчиков — в комментарии посыпались лестные эпитеты и восторженные оценки.