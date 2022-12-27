Юлия Михалкова в юбке с разрезом до трусов расставила ноги: не каждый день такое показывает!

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова порадовала подписчиков новой порцией снимком. Она фотографировалась на подземной парковке, сменила несколько образов, один краше другого.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
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Облаченная в атласный бомбер и юбку-карандаш с разрезом до промежности, Михалкова устроила дефиле. Расставив широко ножки, она сверкнула внутренней стороной бедра. Вид упругой фарфоровой кожи красавицы свел с ума многих подписчиков — в комментарии посыпались лестные эпитеты и восторженные оценки.