Парящая Волочкова раздвинула ноги в воздухе: не повторять, выполнено профессионалами!

46-летняя Анастасия Волочкова продолжает выступать перед публикой со своими собственными шоу. Артистка и не думает завершать карьеру, демонстрируя свое трудолюбие как на сцене, так и в репетиционном зале. Готовясь к очередному концерту, звезда показала опасный момент из программы – акробатику на полотнах.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Удерживаясь только на руках и ногах, балерина садилась в шпагат прямо в воздухе. Со стороны это кажется легко и невесомо, но на самом деле это видимость.
«Полотна» - один из самых опасных номеров моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Он исполняется на большой высоте без страховки в постоянном вращении с опасными перехватами. Тут голова кружится не от успеха. Однажды я сорвалась с них на спектакле. И пару раз на репетициях», - поведала артистка.