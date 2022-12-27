Парящая Волочкова раздвинула ноги в воздухе: не повторять, выполнено профессионалами!

Удерживаясь только на руках и ногах, балерина садилась в шпагат прямо в воздухе. Со стороны это кажется легко и невесомо, но на самом деле это видимость.

«Полотна» - один из самых опасных номеров моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Он исполняется на большой высоте без страховки в постоянном вращении с опасными перехватами. Тут голова кружится не от успеха. Однажды я сорвалась с них на спектакле. И пару раз на репетициях», - поведала артистка.