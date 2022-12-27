Новости шоу-бизнеса: умер автор хитов Аллегровой и Алсу, Берсенева родила второго ребенка, сбежавший из страны внук Пугачевой объявился на Гавайях

Умер композитор Шевченко
26 декабря умер автор песен Аллегровой, Жасмин и Алсу, музыкант Александр Шевченко. По предварительным данным, у композитора оторвался тромб. Напомним, Александр Шевченко был музыкантом группы «Зодчие», писал песни для российских звезд. Самый известный его хит — «Будет все, как ты захочешь».
От Белого отвернулись друзья
Экс-звезда МХТ имени Чехова Анатолий Белый несколько месяцев назад уехал из России. Актер обосновался в Израиле, объяснив поступок тем, что не согласен с российской политикой. Оказалось, что самого беглеца не поддержали даже самые близкие друзья. Белый разочарованно сообщил, что его окружение значительно поредело после отъезда.
Сбежавший внук Пугачевой вышел на связь
Никита Пресняков сбежал от мобилизации еще в сентябре. До настоящего момента предварительно было известно, что он поселился в Штатах, ближе к маме Кристине Орбакайте. Накануне он объявился и рассказал, где находится. Оказалось, к нему прилетела жена, и они отправились на Гавайи.
Берсенева родила
Мария Берсенева, известная как звезда сериала «Маргоша», родила второго ребенка. Об этом актриса сообщила в соцсети. У нее дочь, мама и младенец уже выписаны домой.