Новости шоу-бизнеса: умер автор хитов Аллегровой и Алсу, Берсенева родила второго ребенка, сбежавший из страны внук Пугачевой объявился на Гавайях

Умер композитор Шевченко

26 декабря умер автор песен Аллегровой, Жасмин и Алсу, музыкант Александр Шевченко. По предварительным данным, у композитора оторвался тромб. Напомним, Александр Шевченко был музыкантом группы «Зодчие», писал песни для российских звезд. Самый известный его хит — «Будет все, как ты захочешь».

От Белого отвернулись друзья

Экс-звезда МХТ имени Чехова Анатолий Белый несколько месяцев назад уехал из России. Актер обосновался в Израиле, объяснив поступок тем, что не согласен с российской политикой. Оказалось, что самого беглеца не поддержали даже самые близкие друзья. Белый разочарованно сообщил, что его окружение значительно поредело после отъезда.