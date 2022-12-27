Отец Трусовой потребовал запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления дочери

Стало известно, что родителя фигуристки Александры Трусовой не устроило поведение звезд спорта – Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина.

После неоднократных отрицательных оценок Тарасовой и Ягудина в адрес Трусовой ее отец решил потребовать у Первого канала запрет на критику наследницы.

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К слову, телевизионщики не были согласны с отцом Трусовой. Претензии папы Трусовой не удовлетворили. Об этом сообщил TheVoicemag со ссылкой на Telegram-канал Mash.