Отец Трусовой потребовал запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления дочери

Стало известно, что родителя фигуристки Александры Трусовой не устроило поведение звезд спорта – Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина.
После неоднократных отрицательных оценок Тарасовой и Ягудина в адрес Трусовой ее отец решил потребовать у Первого канала запрет на критику наследницы.
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К слову, телевизионщики не были согласны с отцом Трусовой. Претензии папы Трусовой не удовлетворили. Об этом сообщил TheVoicemag со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее Татьяна Тарасова пожаловалась на отсутствие скорости всех вращений Александры Трусовой. Звездному тренеру не хватает чистоты исполнения в номерах фигуристки.
А Алексей Ягудин при виде ошибок Александры Трусовой на льду заявил, что спортсменке далеко до идеала.