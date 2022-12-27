Волочкова, подвинься: Бузова в бане учинила вакханалию – отплясывала да с веником обнималась

Не только Анастасия Волочкова – большая поклонница банных процедур, которая регулярно их практикует и показывает всем. Не отстает от балерины и другая звезда – поющая телеведущая Ольга Бузова. Накануне она с подругой сходила попариться, и об этом узнали все подписчики артистки.
Ольга Бузова в бане. Фото: соцсети
В бане Бузова, как всегда, устроила нечто вроде вакханалии – танцы, песни, обнимашки с веником. Даже в чане с травами она отожгла. В общем, настроение у звезды самое что ни на есть праздничное, и им она поделилась с подписчиками.
Ольга Бузова в бане. Фото: соцсети