Никто из звездных коллег не приехал на похороны пародиста Александра Пономаренко

55-летнего Александра Пономаренко похоронили 26 декабря на родине, в Новочеркасске. Прощание со знаменитым пародистом прошло в местном Георгиевском храме. И проводить в последний путь звезду не приехал никто из знаменитых коллег – артист долгие годы выступал в шоу «Кривое зеркало».

На траурной церемонии присутствовали только родственники и самые близкие люди, зал был полупустой, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, Александр Пономаренко боролся с онкологией – у него была четвертая стадия рака желудка.