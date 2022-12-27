«Хирург обрезал кончик»: жена Павла Мамаева пожаловалась на проблемы с внешностью

Возлюбленная футболиста Павла Мамаева – Надежда Санько – рассказала о пластических операциях, которые сильно деформировали ее лицо.

Санько долгое время комплексовала по поводу формы носа. Поэтому она решилась на операцию по его изменению. Но результат не понравился жене Павла Мамаева.

«Мне не нравился кончик носа. Он казался сильно большим. Это была моя шизофрения в юности, потому что нос был абсолютно нормальный. Но на операции мне надрезали мышцу над губой, и расстояние между носом и губой увеличилось. Плюс хирург обрезал кончик, чего вообще не должен был делать», – призналась Санько.

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Санько пытался решить проблему в кабинете косметолога при помощи нитей и ботокса. Но это не помогло. В итоге только новое хирургическое вмешательство исправило положение губы.