Платье подвело: Юлия Ефимова без белья показала интимное – сюрприз под елочкой удался

Спортсменка Юлия Ефимова давно живет в США, за ее жизнью поклонники не перестают следить, хоть она и поставила карьеру на паузу. В минувшие выходные красавица отметила с подругами Рождество по католическому обычаю, и как это было, показала в соцсетях.

Вкусный ужин, теплая компания, обмен подарками и красивые платья – все это Ефимова с подругами учли и исполнили. И, конечно, традиция сфотографироваться с елочкой тоже была соблюдена.

Правда, в такой ответственный момент платье Ефимову подвело. Красный наряд она надела без белья, поскольку декольте предполагает его отсутствие. И возлежав на полу под елочкой, Юлия не заметила, как все сползло и раскрылось.